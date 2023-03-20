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Квартиры
класса комфорт+
от застройщика

ЖК ПЕСЧАНЫЙ АНАПА

Анапа
Межсанаторный, 20
Сдача объекта
II квартал 2025 года
  • 6 жилых литеров 9 и 12 этажей
  • Стоимость от 180 000 ₽/м2
  • Работаем по ФЗ-214 «Договор долевого участия»
Презентация
Сайт нового жилого комплекса
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✆ 8 (800) 301-01-32
Доступная ипотека от 4%
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
ПЕСЧАНЫЙ
Старт продаж

О проекте

В жилом комплексе «Песчаный» мы поставили перед собой задачу создать уникальную и неповторимую архитектурную концепцию, которая станет отражением стиля и изысканности наших жителей.
ЖК Песчаный

Инфраструктура

В ЖК «Песчаный» вы найдете идеальное сочетание качественного жилья, прекрасной инфраструктуры и живописной природы, чтобы жить в неповторимой атмосфере гармонии и комфорта.
Жилого комплекса
6
Корпусов
12
Этажей
5
Минут до моря
573
Квартиры
В жилом комплексе «Песчаный» для жителей будет доступен широкий ассортимент коммерческих помещений и инфраструктуры. Жильцы комплекса могут легко получить доступ к услугам, не выходя из дома, что является очень удобным и экономичным решением.

С заботой о главном

Исключительность комплекса не ограничивается только его зданиями и архитектурой, здесь создана также внутренняя территория, которая радует своей красотой и гармоничностью. Локации внутри комплекса станут центром притяжения для взрослых и их детей. Здесь каждый найдет что-то свое, где сможет ощутить силу природы и ее прекрасное влияние.
Территория радости
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  • План территории комплекса
  • Подробное описание инфраструктуры
  • Детальные планировки квартир
✆ 8 (800) 301-01-32
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1 корпус
2 корпус
3 корпус
4 корпус
5 корпус
6 корпус
7 корпус
Планировки
Планировки
Все планировки и цены
Все планировки и цены
Планировки квартир от 20 до 85 м2

Квартиры с ремонтом

Погрузитесь в мир стиля и комфорта с квартирами с ремонтом в жилом комплексе «Песчаный». Отделка каждой квартиры сделана в соответствии с последними тенденциями дизайна интерьера, где каждая деталь была продумана до мелочей. Мы использовали современные материалы высокого качества, создающие эстетически приятную атмосферу. Ваша квартира – это ваша тихая гавань, и мы заботимся о том, чтобы каждый момент, проведенный здесь, был незабываемым.
Уютные квартиры

Приезжайте на показ объекта в ЖК «Песчаный»

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  1. Пройдетесь по территории жилого комплекса.
  2. Оцените качество строительства и благоустройства.
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✆ 8 (800) 301-01-32

Охрана территории

Для вашего комфорта на территории жилого комплекса реализована комплексная система безопасности: ограждение территории, видеонаблюдение.
Безопасность

Застройщик

ССК вошла в ТОП 10 компаний по объему текущего строительства в России. 930 000 м2 сдано квадратных метров.
СпецСтройКубань (ССК)
Доступная ипотека
ПАО СБЕРБАНК
ССК Анапа
ПЕСЧАНЫЙ
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Получите презентацию комплекса в 1 клик
  • План территории комплекса
  • Подробное описание инфраструктуры
  • Детальные планировки квартир
✆ 8 (800) 301-01-32
Или позвоните нам
Подробнее о проекте
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Подробнее о комплексе вы можете узнать у наших менеджеров, позвоните нам или оставьте заявку на сайте

Доступная ипотека

Получите расчёт ипотеки на максимально выгодных условиях в ЖК «‎Песчаный»‎.
Варианты покупки
✆ 8 (800) 301-01-32
Или позвоните нам
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Первый взнос

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАСТРОЙЩИКА

Разрешение на строительство
Дата документа:
20.03.2023
Разместил:
ССК
Скачать документ
Проектная декларация
Дата документа:
10.04.2023
Разместил:
ССК
Скачать документ
Проектная декларация
Дата документа:
03.04.2023
Разместил:
ССК
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Приглашаем Вас в наш офис, на показ объекта

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Наши контакты

г. Анапа, проезд Межсанаторный 20
ЖК Песчаный Анапа
✆ 8 (800) 301-01-32
✆ Заказать звонок
Или позвоните нам
Материалы, представленные на сайте не являются публичной офертой. Визуализации объекта являются ориентировочными. Застройщик вправе вносить изменения в проектную документацию в соответствии с действующим законодательством.
✆ Офис продаж
8 (800) 301-01-32
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