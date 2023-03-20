ЖК Песчаный Анапа

В жилом комплексе «Песчаный» мы поставили перед собой задачу создать уникальную и неповторимую архитектурную концепцию, которая станет отражением стиля и изысканности наших жителей.
ЖК Песчаный
Инфраструктура
В ЖК «Песчаный» вы найдете идеальное сочетание качественного жилья, прекрасной инфраструктуры и живописной природы, чтобы жить в неповторимой атмосфере гармонии и комфорта.
Жилого комплекса
6
Корпусов
12
Этажей
5
Минут до моря
573
Квартиры
В жилом комплексе «Песчаный» для жителей будет доступен широкий ассортимент коммерческих помещений и инфраструктуры. Жильцы комплекса могут легко получить доступ к услугам, не выходя из дома, что является очень удобным и экономичным решением.
С заботой о главном
Исключительность комплекса не ограничивается только его зданиями и архитектурой, здесь создана также внутренняя территория, которая радует своей красотой и гармоничностью. Локации внутри комплекса станут центром притяжения для взрослых и их детей. Здесь каждый найдет что-то свое, где сможет ощутить силу природы и ее прекрасное влияние.
Погрузитесь в мир стиля и комфорта с квартирами с ремонтом в жилом комплексе «Песчаный». Отделка каждой квартиры сделана в соответствии с последними тенденциями дизайна интерьера, где каждая деталь была продумана до мелочей. Мы использовали современные материалы высокого качества, создающие эстетически приятную атмосферу. Ваша квартира – это ваша тихая гавань, и мы заботимся о том, чтобы каждый момент, проведенный здесь, был незабываемым.
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